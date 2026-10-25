Casa en venta de dos dormitorios en Tierra de Sueños 3, Roldán

Inmobiliaria Fernandez Pool tiene a la venta una casa de 3 dormitorios en el barrio Tierra de Sueños 3, Roldán.

Está ubicada en calle La familia 317 sobre un terreno de 360 m2. Cuenta con dos dormitorios con placares, un baño completo , cocina amoblada con barra desayunadora, puerta balcón con salida a la cochera semi cubierta con Parrillero, gran parque

Apta Crédito

Precio u$s80.000

+INFO en www.fernandezpool.com.ar