Destacado Restobar de Roldán busca incorporar mozas y cocinera a su equipo

Un importante Restobar de la ciudad de Roldán, lanzó una nueva búsqueda laboral con el objetivo de incorporar personal a su equipo de trabajo.

La convocatoria está destinada a cubrir dos puestos dentro del establecimiento gastronómico: mozas y cocinera, para los cuales se requiere contar con experiencia previa en el rubro.

En el caso de las mozas, el comercio solicita postulantes de entre 25 y 35 años de edad, con experiencia en atención al público y servicio gastronómico.

Por otra parte, para el puesto de cocinera, la búsqueda está orientada a mujeres de entre 30 y 45 años, que cuenten con experiencia previa en tareas de cocina.

Desde el establecimiento remarcaron que, para ambas vacantes, es requisito residir en Roldán o Funes, contar con experiencia comprobable y tener buena presencia.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en formar parte del equipo de Éclat Restobar deberán enviar su currículum vitae a la dirección de correo electrónico eclatrestobar@gmail.com.

El establecimiento se encuentra ubicado en avenida Acequias del Aire 744, Roldán.