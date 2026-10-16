Restobar bar de Roldán buscar incorporar personal a su staff: mozos/as, chef y ayudante de cocina

Un restobar de la ciudad de Roldán abrió una búsqueda laboral para ampliar su equipo. La convocatoria está dirigida a chefs, ayudantes de cocina, mozos y mozas, y baristas.

Como requisito, las personas interesadas deberán contar con experiencia previa en el puesto al que se postulen.

Quienes deseen participar de la búsqueda deberán enviar su currículum vitae a Bar.empleados@gmail.com.