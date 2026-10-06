Ideal para el verano: venden lote de 840 m2, forestado, con pileta y quincho en Roldán
Está ubicado en Tierra de Sueños 1. Aceptan vehículo como parte de pago o financiación a seis meses. El precio, en la nota.
Jumito Inmobiliaria vende un importante lote de 840 m2 con mejoras.
Ubicado en Azcuenaga 356 (Tierra de sueños 1), cuenta con una hermosa Pileta de material, quincho de paja, y está totalmente forestado.
Precio: u$s60.000. Se acepta vehículo en parte de pago o financiación en seis meses.
Consultas: 3415843076 / 3413186874
jumitoinmobiliaria@gmail.com
www.jumitoinmobiliaria.com.ar