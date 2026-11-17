Una nueva oportunidad laboral se abre en el rubro gastronómico de la ciudad. Un establecimiento se encuentra en la búsqueda de personal para incorporar a su equipo de trabajo y cubrir diferentes puestos.

En esta oportunidad, la convocatoria está orientada a cubrir las vacantes de ayudante de cocina, bartender o barwoman y bachero/a.

Entre los requisitos solicitados, los postulantes deberán ser mayores de 18 años, residir en las localidades de Roldán o Funes y contar con movilidad propia. Asimismo, no se estableció un límite máximo de edad para participar de la convocatoria.

Los interesados deberán enviar su currículum vitae con foto actualizada vía WhatsApp al 3413434290 ( no se aceptan llamadas)

Desde el establecimiento solicitaron que las postulaciones se realicen exclusivamente mediante mensajes, sin efectuar llamadas telefónicas.