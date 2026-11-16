Un importante taller de camiones ubicado en Puerto General San Martín abrió una convocatoria laboral para incorporar oficiales mecánicos especializados en camiones y vehículos pesados.

La búsqueda está destinada a personas que cuenten con experiencia en alguna de las siguientes áreas:

Suspensión mecánica y neumática. Frenos y sistemas ABS/EBS.

Tren delantero.

Alineación y balanceo. Movilidad propia

La convocatoria representa una nueva oportunidad laboral para trabajadores especializados del rubro automotor, tanto de la localidad como de la región.

Los interesados en postularse deberán enviar su currículum vitae al 341-6410967.