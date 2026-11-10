Importante comercio de Funes busca vendedor part-time turno tarde
Interesados/as deben enviar CV a laboralbusquedavendedor@gmail.com
¡Buscamos un Vendedor PART TIME-Turno TARDE para incorporarse a nuestro equipo en Funes!
Si te apasiona la atención al cliente y las ventas, esta puede ser una excelente oportunidad para desarrollarte en un importante comercio de la ciudad.
Requisitos:
#Experiencia previa en ventas.
#Disponibilidad para trabajar fines de semana.
#Secundario completo.
#Residir en Funes o zonas aledañas.
#Carnet de conducir categoría B1 vigente.
#Se valorarán conocimientos en ventas a través de canales digitales.
¿Te interesa?
Envianos tu CV a: laboralbusquedavendedor@gmail.com