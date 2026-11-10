Importante comercio de Funes busca vendedor part-time turno tarde

¡Buscamos un Vendedor PART TIME-Turno TARDE para incorporarse a nuestro equipo en Funes!

Si te apasiona la atención al cliente y las ventas, esta puede ser una excelente oportunidad para desarrollarte en un importante comercio de la ciudad.

Requisitos:

#Experiencia previa en ventas.

#Disponibilidad para trabajar fines de semana.

#Secundario completo.

#Residir en Funes o zonas aledañas.

#Carnet de conducir categoría B1 vigente.

#Se valorarán conocimientos en ventas a través de canales digitales.

¿Te interesa?

Envianos tu CV a: laboralbusquedavendedor@gmail.com