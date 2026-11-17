El 3 de noviembre de 2026, el prestigioso complejo deportivo PalaPellicone fue sede de un importante evento de artes marciales mixtas, el 1xBet HYPE Fighting. En la pelea más esperada, el peleador latinoamericano Raúl “El Niño Problema” Rosas Jr. causó furor al conseguir una contundente victoria sobre el experimentado Colby “Chaos” Covington en solo 40 segundos.

La marca internacional 1xBet fue el patrocinador principal del evento 1xBet HYPE Fighting y organizó una exclusiva e inolvidable recepción VIP para sus socios y jugadores invitados. Gracias a 1xBet, el evento contó con la presencia del embajador de la marca, el legendario excampeón de la UFC en dos categorías de peso, Conor McGregor, cuya sola aparición en las tribunas causó una verdadera sensación tanto entre los espectadores como entre los peleadores. La noche en Roma marcó el segundo espectáculo de nivel mundial en un mes de la mano del patrocinador principal 1xBet, después del gran torneo HYPE Fighting celebrado en Ecuador el 4 de octubre.

En un principio, la pelea estelar iba a enfrentar al veterano de la UFC Colby Covington con el polémico Dillon Danis, quien suele protagonizar controversias fuera del octágono. Sin embargo, pocos días antes del comienzo de 1xBet HYPE Fighting, Dillon Danis se negó a viajar a Roma sin dar explicaciones. Colby Covington acusó enseguida a su rival de cobarde y comentó con sarcasmo: “Simplemente tiene miedo; habla mucho de este juego, pero no demuestra con hechos lo que dice”.

Todo indicaba que el reemplazante, el joven aspirante de 22 años Raúl Rosas Jr., sería un rival fácil de vencer para Colby Covington, pero eso hizo que el resultado fuera todavía más irónico. “El Niño Problema”, con un récord profesional de 13-1, demostró que se había ganado su apodo y dejó en claro por qué es uno de los peleadores más jóvenes de la UFC. Después de resistir el ataque inicial del experimentado veterano estadounidense, Raúl Rosas Jr. tomó la iniciativa, logró tomar la espalda de su rival y, a los 43 segundos de combate, lo sometió con su característico mataleón.

Nadie esperaba una victoria tan rápida y contundente del peleador latinoamericano, por lo que la comunidad de las MMA no tardó en llenarlo de elogios. Se destacó especialmente la reacción positiva de grandes figuras de la UFC.

● “Vi esto unas 50 veces hoy con una enorme sonrisa en la cara 😃”, declaró el excampeón de peso semipesado y peso pesado de la UFC, Jon Jones.

● “¡Mi amigo está loco 🔥🔥🔥!”, comentó la estrella ecuatoriana de la UFC, Marlon Vera.

● “¡Poder de peso gallo! ¡Felicitaciones, Raúl!”, reaccionó el excampeón de peso gallo de la UFC, Merab Dvalishvili.

● “Es como si un adolescente le diera una paliza a Katt Williams”, señaló el excampeón de peso wélter de la UFC, Belal Muhammad.

Además de la pelea estelar, se disputaron 8 combates a puño limpio y prácticamente sin restricciones como parte del 1xBet HYPE Fighting en Roma. Todos los peleadores brindaron un espectáculo impresionante. De todas formas, uno de los momentos más destacados fue el emocionante enfrentamiento entre Ali Heibati y Francesco Morandi, que terminó con una victoria por nocaut técnico de Heibati apenas dos minutos después del inicio del primer asalto.

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