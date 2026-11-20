Fábrica de aberturas de Roldán busca personal para sumar a su equipo
Toda la info y cómo postularse, a un click.
Fábrica de aberturas ubicada en el Parque Industrial de Roldán busca incorporar una persona con experiencia en trabajos relacionados con la construcción y fabricación.
Tareas y conocimientos valorados:
– Experiencia en manejo y colocación de vidrios.
– Experiencia en aberturas de aluminio.
– Experiencia en construcción en seco.
– Manejo de herramientas y buena predisposición para trabajos de taller y obra.
– Se valorará especialmente la experiencia previa en fabricación o montaje de aberturas.
Requisitos:
– Experiencia laboral comprobable.
– Responsabilidad y compromiso.
– Buena predisposición para aprender y trabajar en equipo.
– Disponibilidad para trabajar en el Parque Industrial de Roldán.
Para postularse
Enviar CV o antecedentes laborales detallados, indicando claramente los trabajos realizados anteriormente, experiencia y referencias laborales si las posee al mail: adconsultoriaroldan@gmail.com
Indicar también pretensión salarial.
Lugar de trabajo: Parque Industrial de Roldán, Santa Fe.