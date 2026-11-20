Fábrica de aberturas ubicada en el Parque Industrial de Roldán busca incorporar una persona con experiencia en trabajos relacionados con la construcción y fabricación.

Tareas y conocimientos valorados:

– Experiencia en manejo y colocación de vidrios.

– Experiencia en aberturas de aluminio.

– Experiencia en construcción en seco.

– Manejo de herramientas y buena predisposición para trabajos de taller y obra.

– Se valorará especialmente la experiencia previa en fabricación o montaje de aberturas.

Requisitos:

– Experiencia laboral comprobable.

– Responsabilidad y compromiso.

– Buena predisposición para aprender y trabajar en equipo.

– Disponibilidad para trabajar en el Parque Industrial de Roldán.

Para postularse

Enviar CV o antecedentes laborales detallados, indicando claramente los trabajos realizados anteriormente, experiencia y referencias laborales si las posee al mail: adconsultoriaroldan@gmail.com

Indicar también pretensión salarial.

Lugar de trabajo: Parque Industrial de Roldán, Santa Fe.