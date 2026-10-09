Importante salón de uñas en Funes busca incorporar personal a su staff

Un importante salón de uñas de Funes se encuentra en la búsqueda de una manicurista con experiencia para sumarse a su equipo de trabajo.

📍Requisitos:

Se requiere responsabilidad, buena predisposición, prolijidad y excelente trato con las clientas.

Para ocupar dicho puesto se valorarán especialmente el compromiso y la capacidad para trabajar en equipo.

📩 Las interesadas podrán enviar su currículum o información de contacto a: Rebecca.funes396@gmail.com