Importante salón de uñas en Funes busca incorporar personal a su staff
Requisitos y dónde enviar CV, a un clic.
Un importante salón de uñas de Funes se encuentra en la búsqueda de una manicurista con experiencia para sumarse a su equipo de trabajo.
📍Requisitos:
Se requiere responsabilidad, buena predisposición, prolijidad y excelente trato con las clientas.
Para ocupar dicho puesto se valorarán especialmente el compromiso y la capacidad para trabajar en equipo.
📩 Las interesadas podrán enviar su currículum o información de contacto a: Rebecca.funes396@gmail.com