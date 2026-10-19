Una importante empresa busca incorporar un vigilador para trabajar en Roldán o Funes.

Una empresa incorporará personal para tareas de vigilancia en la zona de Roldán y Funes. Entre los requisitos, solicita que las personas interesadas residan en alguna de esas localidades y cuenten con movilidad propia. No se recibirán currículums de Rosario ni de otras ciudades.

El perfil requerido es el de un hombre de entre 25 y 45 años, responsable y con disponibilidad para trabajar en horarios rotativos. También se pide experiencia en el manejo de motovehículos. La experiencia previa en vigilancia será valorada.

Quienes deseen postularse deberán enviar su currículum a vigilanciaroldan@gmail.com.