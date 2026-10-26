Importante industria de la región abre tres búsquedas laborales: los perfiles pedidos
Toda la info y dónde enviar CV, en la nota.
Emmsa Inoxidables, con sede en Carcarañá abre tres búsquedas laborales para incorporar personal a su staff permanente:
# Diseñador técnico de equipamiento industrial
#Vendedor/a de posventa
#Técnico para posventa
En los flyer a continuación encontrás los requisitos para cada uno de los puestos.
Quienes reúnan los mismos, deben enviar el CV a: recepcion@emmsainoxidables.com.ar