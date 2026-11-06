Arriba los corazones: la Escuela Fiscal ganó el concurso de la Federación Argentina de Cardiología
Participaron con un video realizado por alumnos de la institución en el marco del Día Mundial del Corazón. El premio: un desfibrilador para la institución.
La Escuela Fiscal de Roldán fue la elegida por la Federación Argentina de Cardiologí en el concurso nacional que se llevó a cabo en el marco del Día Mundial del Corazón y se llevó el gran premio: un desfibrilador para la institución.
«¡Qué alegría enorme! Después de tanto esfuerzo, compromiso y trabajo en equipo, hoy podemos compartir esta hermosa noticia: ¡lo logramos!», destacaron.
«Queremos agradecer de corazón a todas las familias por acompañarnos, por involucrarse, por cada gesto de apoyo y por creer en este proyecto. Este logro es de toda la comunidad educativa. Porque cuando la escuela, las familias y los alumnos trabajan juntos, se pueden conseguir cosas maravillosas», sumaron
Asimismo, señalaron que hoy la escuela está un poquito más preparada para cuidar y salvar vidas.
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