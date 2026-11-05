Accidente sobre ruta 9: cómo fue la maniobra que terminó con una joven trasladada en helicóptero a Rosario

Una joven fue trasladada en helicópteo sanitario a Rosario luego de resultar herida en un siniestro vial entre una motocicleta y un furgón, ocurrido sobre la Ruta 9 en Roldán, a la altura del ingreso al barrio privado El Cielo.

Según la información proporcionada por personal policial, el furgón circulaba de este a oeste y su conductor intentó girar a la izquierda para ingresar al barrio. En esa maniobra, habría impactado contra la motocicleta, que avanzaba en sentido contrario, de oeste a este.

La motociclista, oriunda de Roldán, fue asistida por personal de la ambulancia del Samco local. De acuerdo con el reporte, presentaba golpes y una posible fractura. Luego fue trasladada a Rosario para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico, personal del Samco y agentes de la Guardia Urbana. Para permitir las tareas de asistencia y la intervención de la PDI, se interrumpió el tránsito en la mano de la Ruta 9 que va hacia el este y se realizaron desvíos señalizados con conos.

El conductor del furgón es oriundo de Rosario y también debió recibir asistencia médica ya que se encontraba descompensado.