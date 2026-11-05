Corte de luz en Roldán: cinco sectores de la ciudad se verán afectados durante seis horas este jueves

Durante la jornada de este jueves 5 de noviembre se realizarán trabajos programados de mantenimiento en una línea de media tensión, que afectarán el suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Roldán.

📍Las zonas alcanzadas por el corte son barrio Las Tardes, Alto Residencial, Parque Industrial, Zona Industrial y usuarios rurales de la zona norte.

Según informó la Empresa Provincial de la Energía,las tareas están previstas entre las 8 y las 14 horas, aunque el servicio podría restablecerse antes o después del horario anunciado.