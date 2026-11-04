Asamblea Extraordinaria del Samco de Roldán para designar nuevo secretario/a

El Consejo de Administración del Servicio para la Atención Médica de la Comunidad de Roldán (S.A.M.Co. Roldán) – Hospital Rural Nº61, llama a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA que se realizará el día Viernes 06 de Noviembre de 2026 a las 19hs en el Hospital Rural Nº 61 ( Sarmiento 900 ).

Para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y consideración de la nota de renuncia presentada por la Sra. Secretaria del SAMCo, Zurbriggen Marilina Andrea.

2) Designación del nuevo Secretario para integrar la Comisión Ejecutiva por el término que resta para completar el período de mandato correspondiente del renunciante.