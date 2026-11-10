Roldán va por su polo comercial y productivo en los márgenes de la autopista Rosario-Córdoba

La Municipalidad de Roldán presentó en los últimos días en el Concejo un proyecto para cambiar el uso de suelo de los márgenes de la autopista en el tramo que va entre la A012 y el barrio Punta Chacra en la colectora norte. A fines del año pasado se había aprobado una iniciativa similar y ahora el Ejecutivo apunta a completar ese tramo hasta el barrio Punta Chacra con el objetivo de que en un mediano plazo se puedan apostar ahí proyectos de bajo impacto, centros comerciales, lugares de esparcimiento o deportivos.

“Lo que se presenta en el Concejo es el cambio del uso del suelo, algo que ya fue aprobado por unanimidad el año pasado. Después será la provincia la encargada de aprobar qué proyectos pueden ir ahí, pero nosotros lo que estamos buscando es una herramienta para que la ciudad crezca productiva y comercialmente y se generen más puestos de trabajo”, comentaron a El Roldanense desde el municipio.

En tanto, el edil oficialista Carlos Alustiza tranquilizó a vecinos que se mostraron preocupados por el tipo de proyectos que podrían instalarse allí: “Se apunta a proyectos de bajo impacto, lugares de almacenamiento, de logística, centros comerciales y de servicios”, dijo al tiempo que hizo hincapié en la importancia de ordenar los márgenes de la autopista y que la ciudad se muestre receptiva de inversiones que aporten mayor calidad de vida a los roldanenses.

“Tenemos que resolver los problemas de mala planificación que tiene la ciudad. No puede ser que la única alternativa sea con más barrios. No queremos una ciudad dormitorio de 130.000 habitantes, sino que espacios puedan generar puestos de trabajo pero también traer a la ciudad nuevos proyectos de envergadura, con beneficios directos para quienes habitamos Roldán, como por ejemplo, nuevas bajadas desde esa traza vial hacia el casco urbano”, sumó el edil.