1xBet prorroga su colaboración con la PGL hasta 2029

1xBet y el operador de torneos PGL amplían su colaboración actual, por lo que 1xBet seguirá siendo el socio exclusivo de apuestas para todos los torneos de Counter-Strike 2 y Dota 2 de PGL.

El nuevo acuerdo prorroga la colaboración actual entre 1xBet y PGL, al tiempo que amplía su alcance. Abarca los eventos clave de PGL, incluidos los torneos de CS2 de nivel 1 y los Majors, así como los campeonatos de Dota 2 en los que participan los mejores equipos del mundo y que atraen a algunos de los aficionados a los deportes electrónicos más apasionados de todo el mundo.

1xBet seguirá estando presente en las retransmisiones de PGL, en sus plataformas digitales y en las actividades especiales relacionadas con sus torneos. La ampliación de esta colaboración también generará más oportunidades para mejorar la experiencia de los aficionados, tanto durante las retransmisiones como fuera de ellas, a través de proyectos conjuntos.

“Seguimos invirtiendo en los esports y vemos un valor real en las colaboraciones a largo plazo. Llevamos años trabajando con PGL, y la prórroga de nuestro acuerdo hasta 2029 nos brinda la oportunidad de ir más allá de la mera presencia en los torneos. Nos permite interactuar con el público de forma constante y forjar un vínculo aún más sólido con los aficionados a los esports”, afirmó un representante de 1xBet.

“Para nosotros es importante crear un ecosistema de torneos sostenible. Junto con 1xBet, podremos desarrollar nuevos formatos, llegar a un público más amplio y trabajar en proyectos pensados no solo para una temporada, sino para los próximos años”, afirmó un representante de PGL.

La colaboración continúa, con nuevos partidos, equipos de primer nivel y emocionantes victorias aún por llegar. El próximo gran evento, el PGL Masters Bucarest 2026, dará comienzo el 24 de octubre en Bucarest, Rumanía. Sigue el torneo con la casa de apuestas de confianza 1xBet y mantente al tanto de los eventos más importantes del mundo de los esports.