La Ciudad

Este jueves vuelve la oficina móvil de la Defensoría del Pueblo a Roldán: qué consultas se podrán realizar

Se apostará en el Paseo de la Estación durante la mañana. Los profesionales del área brindarán asesoramiento y orientación ciudadana sobre diferentes reclamos. Los detalles, en la nota.

28 DE octubre DE 2026

La oficina móvil de la Defensoría del Pueblo desembarca este jueves 29 de octubre en Roldán. Estará ubicada en Pellegrini e Independencia, junto a la Sala Italia, de 9 a 12:30 horas.

El objetivo del área es escuchar a los vecinos de la ciudad y brindarles una respuesta ante las diferentes necesidades que presenten.

Quienes asistan podrán recibir asesoramiento y orientación ciudadana sobre:

  • Dificultades con los servicios de luz y agua.
  • Problemas con tarjetas de débito y crédito.
  • Falta de respuesta de obras sociales.
  • Conflictos entre vecinos (mediación).
  • Casos de violencia de género.
  • Cuestiones familiares, jurídicas y de inquilinos.

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