Este jueves vuelve la oficina móvil de la Defensoría del Pueblo a Roldán: qué consultas se podrán realizar
Se apostará en el Paseo de la Estación durante la mañana. Los profesionales del área brindarán asesoramiento y orientación ciudadana sobre diferentes reclamos. Los detalles, en la nota.
La oficina móvil de la Defensoría del Pueblo desembarca este jueves 29 de octubre en Roldán. Estará ubicada en Pellegrini e Independencia, junto a la Sala Italia, de 9 a 12:30 horas.
El objetivo del área es escuchar a los vecinos de la ciudad y brindarles una respuesta ante las diferentes necesidades que presenten.
Quienes asistan podrán recibir asesoramiento y orientación ciudadana sobre:
- Dificultades con los servicios de luz y agua.
- Problemas con tarjetas de débito y crédito.
- Falta de respuesta de obras sociales.
- Conflictos entre vecinos (mediación).
- Casos de violencia de género.
- Cuestiones familiares, jurídicas y de inquilinos.