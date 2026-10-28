Este jueves vuelve la oficina móvil de la Defensoría del Pueblo a Roldán: qué consultas se podrán realizar

La oficina móvil de la Defensoría del Pueblo desembarca este jueves 29 de octubre en Roldán. Estará ubicada en Pellegrini e Independencia, junto a la Sala Italia, de 9 a 12:30 horas.

El objetivo del área es escuchar a los vecinos de la ciudad y brindarles una respuesta ante las diferentes necesidades que presenten.

Quienes asistan podrán recibir asesoramiento y orientación ciudadana sobre: