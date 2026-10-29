La Ciudad

Consumos problemáticos: organizan en Roldán encuentros grupales para quienes acompañan en el proceso

La propuesta busca brindar un espacio de escucha, intercambio de experiencias y herramientas para familiares y personas cercanas a quienes atraviesan situaciones de consumo problemático.

29 DE octubre DE 2026

Durante noviembre, Casa Bolten llevará adelante en la ciudad de Roldán una serie de encuentros grupales destinados a familiares y referentes afectivos de personas que atraviesan situaciones de consumo problemático. La iniciativa será gratuita y estará abierta a toda la comunidad.

La propuesta surge con el objetivo de generar un espacio de acompañamiento, escucha e intercambio de experiencias entre quienes enfrentan el desafío de acompañar a un ser querido durante este proceso.

Desde la organización explicaron que los encuentros estarán orientados a compartir vivencias y construir herramientas de cuidado y autocuidado, entendiendo que las situaciones de consumo problemático no solo afectan a quienes las atraviesan directamente, sino también a su entorno familiar y afectivo.

En este sentido, la iniciativa busca ofrecer un ámbito grupal donde los participantes puedan expresar sus inquietudes, compartir experiencias y encontrar recursos que contribuyan a transitar estas situaciones.

Cuándo y dónde serán los encuentros

El ciclo estará compuesto por cuatro encuentros presenciales que se realizarán todos los lunes de noviembre, a partir de las 19 horas, en las instalaciones de Casa Bolten, ubicadas en Pellegrini 728, en la ciudad de Roldán.

La participación será libre y gratuita, y estará destinada a todas aquellas personas que acompañen a familiares, amigos o seres queridos que estén atravesando dificultades relacionadas con el consumo de sustancias.

Quienes deseen obtener más información sobre la propuesta podrán comunicarse con Casa Bolten al 341 5622519.

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