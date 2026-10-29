Un amor de película: son de Roldán, llevan 10 años juntos y cumplieron el sueño de casarse frente al mar Caribe

Una historia de amor que comenzó en Roldán tuvo un capítulo inolvidable a miles de kilómetros de la ciudad. Gustavo, de 33 años, y Victoria, de 28, vecinos de barrio Villa Lourdes, cumplieron el sueño de casarse en una playa paradisíaca de República Dominicana.

La pareja, que lleva 10 años de relación, viajó junto a su familia de vacaciones al Caribe y aprovechó la oportunidad para concretar un deseo que compartían desde hacía tiempo: dar el sí frente al mar, rodeados de un paisaje de ensueño.

La ceremonia se realizó el pasado martes 27 de octubre en Bayahíbe, uno de los destinos turísticos más reconocidos de República Dominicana por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas.

“Hace 10 años que estamos en pareja y nos vinimos de vacaciones. Era nuestro sueño casarnos en la playa”, contó Victoria en dialogo con El Roldanense.

“Somos de Roldán y nos casamos en Bayahíbe. Los buenos momentos también se comparten”, expresaron con alegría.

Así, Gustavo y Victoria transformaron sus vacaciones en una experiencia que recordarán toda la vida, demostrando que los sueños pueden hacerse realidad incluso a miles de kilómetros de casa.