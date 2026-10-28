Créditos hipotecarios para acceder a la vivienda propia: qué tener en cuenta al solicitar uno

El estudio jurídico e inmobiliario encabezado por Nicolás Parisi y Alejo Romano continúa afianzándose en Rosario y la región. La confianza de sus clientes, la atención personalizada y el acompañamiento integral son los pilares de una propuesta que sigue creciendo. En un mercado inmobiliario que presenta nuevas oportunidades, los profesionales analizan el papel de los créditos hipotecarios y explican qué precauciones deben tomar quienes sueñan con tener su casa propia.

En julio de 2025, Parisi & Asociados daba a conocer su propuesta de integrar el asesoramiento jurídico con la gestión inmobiliaria, apostando al desarrollo de Rosario, Funes, Roldán y las localidades de la región.

Más de un año después, los jóvenes profesionales realizan un balance positivo del camino recorrido. Ambos coinciden en que el crecimiento del estudio no responde únicamente a las oportunidades del mercado, sino principalmente a la confianza que fueron construyendo con quienes se acercaron a consultar.

“Desde que comenzamos con este proyecto, cada vez más personas fueron confiando en nosotros. Y creo que eso tiene mucho que ver con nuestra forma de trabajar. Nos gusta conocer a nuestros clientes, escucharlos, entender qué necesitan y acompañarlos personalmente. No queremos que alguien venga simplemente a firmar un papel o a concretar una operación. Queremos que se sienta respaldado durante todo el proceso”, explicó Nicolás Parisi, abogado y corredor inmobiliario.

Por su parte, Romano destacó que el crecimiento del estudio también se encuentra acompañado por un mayor movimiento del sector inmobiliario.

“Estamos viendo un mercado que recuperó dinamismo y que presenta oportunidades interesantes. Hoy hay personas que buscan invertir sus ahorros en una propiedad y otras que están pensando en dejar de alquilar para acceder a su primera vivienda. Creemos que es un buen momento para evaluar esas posibilidades, siempre teniendo en cuenta la situación económica y las necesidades de cada comprador”, señaló.

Créditos hipotecarios: el regreso de una posibilidad para muchas familias

Uno de los temas que comenzó a ocupar un lugar importante en las consultas que recibe el estudio es el acceso a créditos hipotecarios.

La posibilidad de financiar una parte del valor de una propiedad volvió a despertar el interés de familias que, durante años, consideraron demasiado lejana la posibilidad de convertirse en propietarias.

“Recibimos constantemente consultas de personas que quieren comprar mediante un crédito hipotecario. Muchos llegan con la ilusión de tener su primera casa, pero también con un montón de dudas. Quieren saber cuánto pueden financiar, qué gastos deben afrontar, cómo funcionan las cuotas y qué sucede si el banco finalmente no les aprueba el préstamo”, explicó Parisi.

El abogado señaló que, si bien el financiamiento puede representar una oportunidad importante, es fundamental conocer las obligaciones que se asumen.

“Comprar una vivienda probablemente sea una de las decisiones económicas más importantes en la vida de una familia. Por eso siempre recomendamos informarse antes de avanzar. No alcanza con saber cuánto dinero presta el banco. También hay que conocer las condiciones, los gastos de la operación y, especialmente, cómo puede evolucionar la deuda a lo largo del tiempo”, sostuvo.

En ese sentido, Parisi hizo referencia a los créditos ajustados por UVA, una modalidad en la que el capital adeudado se actualiza mediante una unidad vinculada a la inflación.

“Es importante entender que, en los créditos UVA, tanto el saldo de deuda como las cuotas expresadas en pesos pueden aumentar con la inflación. Esto no significa que sean necesariamente una mala alternativa, pero sí que hay que evaluar cuidadosamente la capacidad de pago y los ingresos familiares. Estamos hablando de compromisos que pueden extenderse durante veinte o treinta años”, explicó.

Un error que puede costar caro: reservar una propiedad sin tener aprobado el crédito

Más allá de las condiciones financieras, desde Parisi & Asociados advierten sobre una situación que puede generar conflictos entre compradores y vendedores: la entrega de dinero en concepto de reserva antes de contar con la aprobación definitiva del crédito hipotecario.

“Es algo sobre lo que hacemos mucho hincapié. Una persona encuentra la casa que le gusta, se entusiasma, entrega dinero para reservarla y después descubre que el banco no le aprueba el crédito o que la propiedad no reúne las condiciones exigidas para financiar la operación. Si esa situación no fue contemplada correctamente en el documento que firmó, puede terminar en un conflicto”, explicó Parisi. El profesional destacó que la solución es prever expresamente estas circunstancias desde el comienzo.

“Nosotros recomendamos que, cuando la compra depende de un crédito hipotecario, esa circunstancia quede claramente establecida en la reserva. Es decir, que la operación esté condicionada a la aprobación del financiamiento y que se determine expresamente qué sucede con el dinero entregado si el préstamo no se otorga por causas no imputables al comprador”, detalló y remarcó que la aprobación crediticia del solicitante y la evaluación del inmueble son cuestiones diferentes.

“Puede ocurrir que el comprador reúna todos los requisitos económicos, pero que después el banco observe la documentación del inmueble, su situación registral o alguna condición que impida concretar la operación. Por eso es fundamental analizar la documentación antes de asumir compromisos definitivos”, agregó.

Para Parisi, estas situaciones reflejan la importancia de contar con asesoramiento jurídico desde el inicio de una compraventa. “Muchas veces las personas buscan asesoramiento cuando el problema ya apareció. Nuestra idea es justamente la contraria: anticiparnos. Una reserva bien redactada, un boleto de compraventa claro y una revisión adecuada de la documentación pueden evitar conflictos, pérdidas económicas y muchos dolores de cabeza”, afirmó.

¿Es un buen momento para comprar una propiedad?

Desde la perspectiva comercial, Alejo Romano considera que el mercado inmobiliario presenta alternativas interesantes para distintos perfiles de compradores.

“Hoy vemos oportunidades tanto para quienes buscan una vivienda propia como para quienes quieren invertir. El mercado se está moviendo y la posibilidad de acceder a financiamiento permite que más personas empiecen a considerar una compra. De todas maneras, siempre recomendamos analizar cada operación, comparar propiedades y tomar decisiones en función de las posibilidades reales de cada cliente”, expresó.

En tanto, Romano también destacó el atractivo que mantienen Rosario y las localidades cercanas: “Funes y Roldán siguen siendo lugares muy buscados, especialmente por familias que priorizan espacios verdes, tranquilidad y una buena conexión con Rosario. Al mismo tiempo, en la ciudad encontramos propiedades interesantes para diferentes presupuestos y necesidades. Nuestro trabajo consiste en escuchar qué busca cada persona y ayudarla a encontrar la mejor alternativa”, señaló.

En relación con los créditos hipotecarios, explicó que contar con financiamiento no debería llevar al comprador a apresurarse.

Una propuesta que combina el conocimiento inmobiliario con el respaldo jurídico

Uno de los aspectos que distingue la propuesta de Parisi & Asociados es la posibilidad de acompañar una operación inmobiliaria desde su etapa inicial hasta su concreción, integrando el conocimiento comercial con el asesoramiento legal.

“Detrás de cada operación hay una historia. Puede ser una familia que quiere comprar su primera vivienda, una persona que está invirtiendo los ahorros de toda su vida o alguien que necesita vender una propiedad para comenzar una nueva etapa. Por eso entendemos que nuestro trabajo no se limita a mostrar inmuebles o cerrar operaciones”, explicó Romano. Parisi coincidió y destacó que la seguridad jurídica es una parte fundamental de cualquier compraventa.

“Una operación inmobiliaria involucra mucho más que ponerse de acuerdo en un precio. Hay documentación que revisar, obligaciones que establecer, plazos que cumplir y situaciones que deben quedar previstas. Cuando combinamos el trabajo inmobiliario con el jurídico, buscamos que el cliente tenga una mirada integral y pueda tomar decisiones con mayor tranquilidad”, manifestó.

Crecer sin perder la cercanía

Al momento de analizar el crecimiento del estudio, ambos profesionales coinciden en que uno de sus mayores logros fue haber construido una relación de confianza con sus clientes.

“Para nosotros es muy importante que las personas vuelvan a elegirnos y, sobre todo, que nos recomienden. Eso significa que valoran nuestra manera de trabajar. Siempre intentamos estar presentes, responder las consultas y brindar una atención personalizada, porque sabemos que detrás de cada situación hay personas que necesitan respuestas”, expresó Parisi.

Romano agregó que el objetivo es continuar desarrollando el proyecto, manteniendo el mismo compromiso con quienes confían en ellos.

“Queremos seguir creciendo, incorporar nuevas oportunidades y acompañar a más personas en sus proyectos inmobiliarios. Pero sin perder nuestra esencia. Nos interesa que cada cliente sienta que estamos involucrados y que realmente nos importa ayudarlo a concretar su operación”, señaló.

Finalmente, Parisi dejó una reflexión sobre el desafío de acceder a la vivienda propia: “Sabemos que para muchas familias tener una casa propia representa muchísimo más que una inversión. Es tranquilidad, estabilidad y la posibilidad de construir un futuro. Si desde nuestro lugar podemos ayudarlas a recorrer ese camino con información, seguridad y acompañamiento, sentimos que estamos cumpliendo con nuestro trabajo”.

Parisi & Asociados continúa desarrollando su actividad jurídica e inmobiliaria desde Rosario, con presencia en la ciudad y en localidades de la región como Funes y Roldán, apostando a una atención personalizada y al acompañamiento integral de sus clientes