Un número que preocupa en Roldán: en lo que va de 2026 se registró casi la misma cantidad de incendios vehiculares que de viviendas

La escena se repitió en diferentes ocasiones durante el año. Los bomberos de la ciudad acudieron un sinnúmero de veces a sofocar las llamas de autos incendiados en diferentes partes de la ciudad. La mayoría de los casos ocurrieron en la autopista Rosario – Córdoba, aunque también sucedió en caminos descampados o colectoras, y dentro de los barrios roldanenses. Esta sucesión de hechos deja, sobre todo, un número alarmante.

Según describió Walter Turi, miembro de la comisión de bomberos, ante la consulta de El Roldanense, en lo que va del año acudieron a 17 incendios vehiculares, una cifra que casi alcanza a los 19 incendios de vivienda sucedidos hasta octubre. En promedio, hay un auto devorado por el fuego cada dos semanas y media. En gran parte de ellos, los voluntarios locales sofocan las llamas, desconectan baterías y se percatan de que el fuego no vuelva a iniciarse, aunque no son los encargados de realizar el peritaje posterior.

En muchos de los casos registrados, hablando siempre de hechos no intencionales, los incendios se debieron a fallas eléctricas de los vehículos en cuestión. Casi todos ellos, acompañados de la pérdida de fluidos que provocan la combustión. Incluso, pesa el descuido de los usuarios en el mantenimiento del auto antes de salir a la ruta, y también puede suceder por un fuerte incremento de la temperatura. Como sea, la estadística refleja una problemática de siniestros superior a años recientes.