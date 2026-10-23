Un hackeo al sistema que usan varias municipalidades dejó a la de Roldán sin servicio: qué trámites no se pueden hacer

Un ataque informático al proveedor de servicios informáticos municipales dejó sin sistema a la Municipalidad de Roldán y a otros municipios del país. Si bien las oficinas administrativas permanecen abiertas, la atención puede verse resentida sobre todo porque hay trámites esenciales que no se pueden realizar, entre ellos:

# Gestión de reclamos

# Pago de la TGI de manera digital

# Descarga de boletas

# Pagos de otros tributos

Según detallaron desde el municipio, no se trata de un problema local, sino de una situación a nivel nacional, originada por un ataque informático al servidor del sistema.

Desde el municipio aclararon que las oficinas administrativas se encuentran abiertas, pero que la atención puede verse resentida debido a este problema, así como también algunos servicios de la página web municipal, que depende del mismo sistema.

Según pudo saber El Roldanense, el problema podría persistir al menos hasta entrada la semana siguiente.