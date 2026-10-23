Teatro roldanense: este sábado se estrena “Las Joyas de la Familia”, un espectáculo protagonizado por actores de la ciudad

Este sábado se estrena la obra “Las Joyas de la Familia”, dirigida por Alejandro Giorgiani. La función comenzará a las 21 horas en la Casa de la Cultura y es la tercera producción de “Roldán Actúa”, dentro del programa “Todos y todas pueden actuar”. La iniciativa, nacida en 2024, busca afianzar la cultura local generando identidad y pertenencia en los hacedores del espectáculo y en los espectadores.

Para entender la trama de la obra es necesario viajar en el tiempo entre el pasado y el presente. Sesenta años atrás, una familia y sus allegados depositan su porvenir en manos de un miembro particular, un boxeador que pretende ser campeón nacional. En paralelo, en el presente, generaciones posteriores depositan su porvenir en otra, una joven influencer que pretende hacerse viral.

Ambas historias están ambientadas en el patio de una pensión donde las migraciones y la gente que llega o se va hacen de esta comedia un reflejo de lo que muestran las historias. “En la búsqueda del éxito, los deseos pasan a ser ajenos y los vínculos una necesidad, entremezclados con una siempre tensa relación con los de afuera”, contaron desde la producción local.

La función tendrá una propuesta estética diferencial. El paso del tiempo en la historia que se repite se presenta en dos espacios donde los lugares y objetos mantienen su concepción. “La tonalidad de colores y el ambiente sonoro y lumínico acentúan la distancia temporal. Una puesta en escena con objetos escenográficos mínimos donde las actuaciones son el centro de mayor atención”, describieron.

Staff:

Actúan: Jorge Juan, Turca Amado, Juan Manuel Ruffa, Laura Juze, Paola Martinez, Tito, Leo Rolon, Claudio Sanchez, Daniel Robul, Caro Juze, Ashley Robledo, Cecilia Puertas, José Luis Martoglia, Virginia Alvarez, Soledad Bottoli, César Vittonatto.

Manipulación de sombras: Diego Percik

Dirección de arte: Evelina Brunotti

Asistencia: Patricia Pereyra, Priscila Rose y Juan Manuel Ruffa

Diseño de imágenes: Maximiliano Gaete

Producción técnica y ejecutiva: Pablo Pace y Marcos Ramos

Dramaturgia y dirección: Alejandro Giorgiani

Producción General: Roldán Actúa y Municipalidad de Roldán.