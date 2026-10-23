Los chicos de la Fiscal necesitan el voto roldanense para convertir a la escuela en un edificio cardiosaludable

Alumnos y docentes de la escuela Fiscal realizaron una campaña emocionante en el marco del Día Mundial del Corazón. Entre todas las actividades que hicieron en conjunto, elaboraron dos materiales audiovisuales que enviaron a un concurso nacional con un gran objetivo: convertir al colegio en un edificio cardiosaludable. Los vecinos de Roldán ya pueden votar a favor de la escuela local y brindar su granito de arena.

En el caso de que la Fiscal sea elegida ganadora, recibirá un desfibrilador externo automático (DEA). La iniciativa, presentada por el médico cardiólogo Álvaro Aletta de Sylvas a las autoridades de la escuela, permitió que todos los chicos se encolumnaran en un mismo desafío. Si bien fueron los chicos de tercero y cuarto grado quienes protagonizaron los videos, todos los estudiantes participaron de una caminata y los talleres que promovieron un crecimiento más saludable.

Para votar a favor del histórico instituto roldanense, es necesario ingresar a la web de la Federación Argentina de Cardiología haciendo click aquí. Se trata de la única escuela de la ciudad que es parte del concurso y la definición, según apuntaron desde el equipo docente a este medio, se daría en el mes de noviembre.