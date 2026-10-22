Monster Bonus Hunt de 1xBet: un Halloween lleno de regalos

Sonrisas siniestras en las calabazas, siluetas misteriosas en las ventanas y disfraces que ponen los pelos de punta. ¡El ambiente se vuelve más espeluznante cada día a medida que se acerca Halloween! Pero detrás de todo el misterio se esconde una celebración repleta de aventuras divertidas, sorpresas y regalos. Este año, 1xBet ha preparado otra sorpresa especial para los amantes de Halloween: ¡la promoción MONSTER BONUS HUNT!

¡Bonos diarios y un superpremio cada lunes!

La cacería comienza el 20 de octubre y se extiende hasta el 3 de noviembre de 2026. Para participar y recibir tus giros de bono, solo tienes que seguir unos sencillos pasos:

● Si aún no tienes una cuenta, regístrate en la plataforma 1xBet y completa tu perfil.

● Activa los bonos en la configuración de tu cuenta.

● Realiza un depósito de al menos 10 EUR.

Todos los días, excepto los lunes, los participantes pueden reclamar un bono una vez cada 24 horas. La cantidad de giros adicionales depende del monto del depósito:

● Desde 10 EUR: 30 giros

● Desde 15 EUR: 50 giros

● Desde 30 EUR: 100 giros

● Desde 40 EUR: 140 giros

¡Y los lunes te espera una sorpresa especial! El 26 de octubre y el 2 de noviembre, los jugadores cuyos depósitos totales durante la semana alcancen al menos 95 EUR podrán llevarse un superpremio de 175 giros adicionales.

¡Descubre qué juegos están incluidos en MONSTER BONUS HUNT, consulta las reglas de la promoción y sumérgete en el ambiente festivo de Halloween con 1xBet!