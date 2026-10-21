Flamengo vs Estudiantes: ¿Podrá El Pincha llegar a la final de la Copa Libertadores por primera vez en 17 años?

Analiza con 1xBet Argentina todas las posibilidades que tiene nuestro equipo Estudiantes de la Plata en el partido de vuelta en la semifinal de la principal competencia de la Copa Libertadores.

¿Cómo fue el desempeño Estudiantes de Plata en el partido de ida?

Antes de que el partido empezará, el Cacique Alexander Medina tuvo que enfrentarse a serios problemas de alineación. Con varios jugadores claves que fueron dados de baja, como los mediocampistas Gabriel Neves y Jalili Elias que se retiraron debido a una lesión en la final de la Supercopa Internacional, mientras que los defensores Leandro Gonzalez y Tomas Palacios fueron amonestados y quedaron suspendidos por varias tarjetas amarillas. Marcos Rojo, quien había regresado a Estudiantes, tampoco estuvo disponible después de que la CONMEBOL rechazara su solicitud de inscribirlo como reemplazo de Neves por su lesión.

Flamengo también contó con varias ausencias: Jorginho se perdió el partido debido a una suspensión, mientras que Danilo, Ayrton Lucas, Evertton Araújo y Giorgian de Arrascaeta estaban ausentes por diferentes lesiones.

En el primer tiempo, los Mengaos tuvieron más posesión de la pelota, aunque Estudiantes se le midió a su rival creando varias oportunidades de disparos. El Pincha empujaba y atacaba con frecuencia a su rival a través de jugadas a balón parado con aproximaciones al área de penal. Sin embargo, el arquero brasileno Agustin Rossi logró imponerse, defendiendo el arco de una cabezazo de Guido Carrillo. Y para finalizar el primer tiempo, el defensa Leo Pereira atajó un remate del mediocampista Tiago Palacios justo antes de la línea de gol.

Tras el descanso, el ritmo de juego se mantuvo y no hubo más cambios: el conjunto brasileno no atacó reduciendo su defensa, mientras que Estudiantes presionó y defendió al equipo. Sin duda, el equipo de Medina merecía ganar, ya que registró un número significativamente mayor en remates (21 contra 5) y un total más alto de goles esperados (xG) (1.09 contra 0.16), pero aun así no fue capaz de convertir su dominio en victoria.

¿Qué posibilidades tiene Estudiantes de llegar a la final?

En el pasaje a la final, el Flamengo sacará provecho de jugar en el mítico y legendario Estadio Maracaná. El conjunto brasileno de Leonardo Jardim llega a la semifinal de la Copa Libertadores como invicto después de sus 11 últimos partidos.

Sin embargo, Los Pinchas lograron clasificar a las semifinales gracias a sus victorias como visitante en las dos rondas anteriores, derrotando a la Universidad Católica de Chile por 3-0 en los octavos de final y al Corinthians de Brasil por 1-0 en los cuartos de final.

Aunque, el actual campeón se mantiene invicto en la competencia de este año, con dos empates y una victoria contra nuestro club. Cabe mencionar, que la actuación de Estudiantes en el partido de ida dejó una ilusión positiva para sus hinchas, tal como lo mencionan las reseñas de 1xBet Argentina. El Pincha acorraló al gigante brasileño por primera vez en la temporada actual, después de que estos registraron dos goles por partido. Lo mejor de todo es que los jugadores de Medina bloquearon múltiples disparos a puerta por parte de los brasileños.

En el partido de vuelta, el conjunto Albirrojo deberá mostrarse sólido en defensa y más preciso en atacar frente al arco. Si lo logran, “El Pincha” logrará clasificar hacia la final de la Copa Libertadores 2026 por primera vez, después de 17 años. Para luego intentar remontar y quitarles el trono a los clubes brasileños, quienes han ganado el trofeo consecutivamente desde el 2019.

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