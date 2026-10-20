Un nuevo satélite roldanense: el equipo Cansat de la escuela Técnica fue seleccionado para un evento internacional

El equipo Cansat Roldán, integrado por alumnos y docentes de la escuela Técnica 643, fue seleccionado para participar del Cube Design 2026, el evento educativo más importante de Latinoamérica en diseño y desarrollo de satélites. Los chicos competirán del 24 al 27 de noviembre junto a otros once equipos de Argentina, Brasil y Uruguay.

Es la tercera vez que los estudiantes locales logran destacarse a nivel nacional. En 2022 fueron uno de los 20 equipos seleccionados en todo el país para las instancias finales del primer certamen organizado por la Comisión de Actividades Espaciales (CONAE). Un año después, armaron un nuevo proyecto, se erigieron en la única escuela ganadora de la provincia y lanzaron su satélite en un centro espacial de Córdoba, junto a pares de diferentes provincias.

Esta vez, podrán trabajar en los laboratorios de la Universidad Nacional de San Martín, organizadora del evento, y realizarán las pruebas para poner en marcha un nuevo prototipo. Además, recibieron la invitación del director de investigación de uno de los proyectos de la UBA, Cristian Carvajal, para trabajar junto a su equipo.

“La verdad, no nos esperábamos esta selección, fue sorpresiva. Volver a estar en los primeros lugares, esta vez en un evento internacional, es una reafirmación del método de trabajo del equipo”, contó el profe Marcelo Aimetta a El Roldanense. “Esta vez ya estamos seleccionados para subir el satélite, así que trabajamos traquilos esperando que todo funcione como esperamos”, describió.