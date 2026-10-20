San Jerónimo Sud suma un nuevo cajero automático: dónde estará ubicado y cuándo funcionaría

San Jerónimo Sud contará con un segundo cajero automático del Banco de Santa Fe. Tras las gestiones realizadas por la presidenta comunal, Ana Belén Olmos, comenzaron esta semana los trabajos para construir el espacio donde se instalará el equipo y adaptar el lugar a las normas de seguridad requeridas por la entidad.

El nuevo cajero estará ubicado sobre avenida San Martín, en la misma cuadra donde se encuentra el edificio comunal. La primera etapa de la obra edilicia tendrá un plazo estimado de 60 días. Luego se prevén otros 30 días para el montaje tecnológico, la conexión y la puesta en funcionamiento.

“Cada gestión que emprendemos tiene como fin simplificarle la vida al vecino. Será el segundo cajero de la localidad y no solo significa menos colas o viajes a localidades vecinas, sino también dinamizar el comercio local e impulsar la autonomía de nuestro pueblo”, señaló Olmos.

La presidenta comunal destacó que la instalación permitirá mejorar la infraestructura de servicios y responder a un reclamo de los vecinos.