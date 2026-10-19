Investigan una denuncia de abuso sexual y robo en inmediaciones de la RN 34 y la AO12

Una mujer de 45 años denunció haber sido víctima de un abuso sexual y de la sustracción de sus pertenencias en inmediaciones de la Ruta Nacional 34 y la AO12. El hecho habría ocurrido durante la madrugada de este lunes.

Según el parte policial, la mujer manifestó que un hombre de aproximadamente 24 años, que se desplazaba en una motocicleta Honda Wave blanca, la habría llevado hasta un sector descampado, donde la habría agredido sexualmente. Luego, el sospechoso se habría retirado con una mochila que contenía pertenencias personales y un teléfono celular.

Tras la intervención policial, se dio aviso a la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso las actuaciones correspondientes, una inspección ocular, el relevamiento de cámaras de seguridad y la elaboración de un croquis. Por disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales, la mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer. La investigación continúa. Es importante destacar que la información fue dada a conocer por el periodista Agustín Lagos.