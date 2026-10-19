Fútbol femenino: con un gol de la roldanense Tamara Gallardo, Defensores de Armstrong se consagró campeón de la Liga Cañadense

En un partido reñido y parejo, Defensores de Armstrong se consagró campeón del Torneo Apertura de fútbol femenino tras derrotar 2 a 1 a Cremería. Tamara Gallardo convirtió uno de los goles de la victoria, que le permitió a su equipo quedarse con el título.

El logro tuvo presencia roldanense: además de Tamara, Rocío Gallardo y Milagros Martínez integran el plantel de Defensores. Camila Gallardo, también oriunda de Roldán, formó parte del equipo de Cremería.

Las futbolistas celebraron un nuevo campeonato y recibieron las felicitaciones por el esfuerzo y el sacrificio realizados a lo largo de la competencia.