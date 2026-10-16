De Roldán a Estados Unidos: el joven arquero roldanense que juega en Newell’s y disputará la Messi Cup en Miami

Ciro Antuña, el joven arquero roldanense que juega en Newell’s, tendrá una oportunidad inmejorable para mostrar sus cualidades. Viajará junto a la categoría 2011 a Miami para disputar la Messi Cup, el torneo juvenil que impulsa el astro argentino. Surgido del club San Lorenzo, donde comenzó a entrenar en plena pandemia, comenzó a atajar en la Lepra a comienzos de 2024 luego de superar una prueba. Y, a fin de 2025, gritó campeón con la 2010.

“Ciro está muy bien por suerte, contento y feliz de jugar en el club de sus amores”, contó su papá, Pablo, a El Roldanense. “Viajan a Estados Unidos el próximo 23 de octubre. Esto representa algo muy positivo y una oportunidad para conocer diferentes caminos. Este año son 16 los equipos que participan, ocho más que en 2025”, destacó sobre la chance de su hijo, quien tiene como ídolo al Dibu Martínez y hace un año pudo tomarse una foto con Keylor Navas en el césped del Coloso.

Será la segunda edición de la Messi Cup, el certamen que se juega en el estadio del Inter Miami y sus centros de entrenamiento. Newell’s comparte grupo con equipos de mucho renombre como Barcelona (España), Palmeiras (Brasil) y Arsenal (Inglaterra). También jugarán el torneo otros clubes de dimensión internacional como Manchester City, Chelsea, Inter (Italia), River, Boca y Flamengo. Serán cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, antes de los cuartos de final.

Aún cuando la competencia es importante, uno de los máximos anhelos de Ciro es conocerlo a Messi y que el ‘10’ lo vea jugar junto a su equipo. “Le encantaría. Él es fanático de Newell’s y sabemos que Lionel también es hincha”, describió su padre. Los partidos del certamen, de 30 minutos cada tiempo, serán transmitidos por ESPN y Disney Plus. “Como papá, estoy contento por él. Quiero que sea feliz. Ojalá pueda disfrutar mucho y que esta experiencia sea muy positiva”, auguró Pablo.