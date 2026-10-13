El deportista roldanense que tuvo una gran actuación en una de las pruebas de running más exigentes del país

El deportista roldanense Gerardo Ferrari tuvo una destacada participación en la UTACCH, una de las carreras de running más exigentes del país. Se celebró el fin de semana largo en Villa Yacanto, Córdoba, y el corredor local fue octavo en la general y primero en su categoría dentro de los 100 kilómetros.

“Es un ultra trail muy bien organizado, donde hay poco margen de error. Salimos a las 22 horas y la noche fue cruda, con lluvia constante y bastante frío en las cumbres que realizábamos”, describió Gerardo sobre la carrera, en diálogo con El Roldanense.

Su gran desempeño fue, sobre todo, un logro personal. “Siempre corro contra mí mismo, ese es el reto”, señaló. “Este tipo de carreras se preparan con bastante tiempo, es durísima. Pero, cuando haces las cosas bien y entrenas, se lleva como debe ser”, añadió.

Después de haber protagonizado varias pruebas de este tipo, Ferrari sigue sumando experiencias de alto calibre. “Estoy súper feliz. Es algo que no se logra el día de la llegada, sino largos meses antes. La excusa no es amiga de lo que hacemos”, aseguró.