Gracias, Capitán: Rosario se prepara para despedir a Messi en una pantalla gigante a metros de su barrio

Rosario se prepara para vivir una jornada cargada de emoción. Este martes 6 de octubre, Lionel Messi tendrá su despedida oficial como capitán de la Selección Argentina y, a pocos metros del barrio donde nació y comenzó a soñar con una pelota, cientos de personas podrán reunirse para acompañar un momento histórico.

El Gobierno de Santa Fe organizará una jornada especial en el Parque Héroes de Malvinas, ubicado en Ayacucho al 4800, detrás del Museo del Deporte Santafesino. Allí se instalará como gran protagonista la enorme pantalla exterior del museo, de 24 metros de largo por 14 metros de alto, donde se proyectará el encuentro entre Argentina y Benín, previsto para las 20.

La propuesta será con entrada libre y gratuita y comenzará varias horas antes del partido. Desde las 17 habrá juegos, dispositivos recreativos, intervenciones de magia, gastronomía y música en vivo a cargo de Los de Barbacena.

Además, el programa Rutas del Arte, dependiente del Ministerio de Cultura provincial, ofrecerá recorridos virtuales por diferentes museos santafesinos.

Una despedida a metros de donde todo comenzó

El escenario tendrá un significado especial. El Museo del Deporte Santafesino está ubicado a metros de la casa natal de Messi y cuenta con un espacio dedicado exclusivamente a la carrera del futbolista rosarino.

El museo abrirá sus puertas desde las 16 y permanecerá disponible hasta la finalización del partido. Quienes se acerquen podrán recorrer sus dispositivos interactivos y visitar el Espacio Messi, donde se exhiben fotografías, objetos vinculados con su carrera, una réplica de la Copa del Mundo y un Balón de Oro del capitán argentino.

Fundado en 2019 y dependiente del Ministerio de Cultura de Santa Fe, el Museo del Deporte reúne las historias de grandes figuras deportivas de la provincia, aunque la trayectoria del número 10 ocupa un lugar central dentro de la propuesta.

El adiós al gran capitán

La jornada buscará acompañar el cierre de un ciclo de más de dos décadas de Messi vistiendo la camiseta argentina. El rosarino será capitán por última vez y la Provincia decidió convertir la ocasión en un encuentro abierto para familias, vecinos y fanáticos.

Será una despedida con un condimento difícil de repetir: mientras Messi salga a la cancha por última vez como capitán argentino, en Rosario podrán seguirlo en una pantalla gigante ubicada a pocas cuadras del lugar donde comenzó su historia.

Una noche para mirar hacia la pantalla, pero también para recordar el camino recorrido por aquel chico rosarino que terminó levantando la Copa del Mundo.