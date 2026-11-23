El Club San Lorenzo de Roldán comienza a dar pasos importantes hacia un nuevo desafío deportivo e institucional. Con el objetivo de incorporarse a la Primera División de la Liga Cañadense de Fútbol en 2028, la institución apuesta al crecimiento de sus divisiones juveniles y anunció una nueva convocatoria de jugadores para continuar consolidando su proyecto futbolístico.

La iniciativa busca fortalecer las categorías formativas y preparar a los jóvenes futbolistas para que, en un futuro cercano, puedan representar al club en la máxima categoría, defendiendo la camiseta del Cuervo.

Desde la institución se mostraron entusiasmados con el proyecto y aseguraron que las gestiones para concretar este importante salto deportivo se encuentran avanzadas.

“Está todo encaminado para que el próximo 2028 ingresemos a Primera División de la Liga Cañadense. Creemos que es el momento, luego de haber consolidado nuestras divisiones inferiores, de dar ese salto para que nuestros chicos puedan quedarse en la institución”, resaltaron desde el club.

Además, confirmaron que el proyecto ya recibió una respuesta favorable por parte de las autoridades de la competencia y que se vienen importantes inversiones en infraestructura.

“Ya tenemos el OK de la Liga. El año próximo empezamos la obra de la cancha”, agregaron, dejando en claro que la institución trabaja tanto en el aspecto deportivo como en las instalaciones necesarias para afrontar el nuevo desafío.

Convocatoria abierta para jóvenes futbolistas

En el marco de este proyecto, San Lorenzo de Roldán anunció que durante la semana del 23 al 27 de noviembre se realizarán pruebas de jugadores destinadas a diferentes categorías juveniles.

El cronograma será el siguiente:

Miércoles 25 de noviembre: categoría 2014, a las 19:00, y categoría 2013, a las 20:00.

Martes 24 y jueves 26 de noviembre: categoría 2012, a las 19:00, y categorías 2011 y 2010, a las 20:00.

Desde el club solicitaron a los interesados asistir con ropa deportiva, canilleras e hidratación para participar de las jornadas.

Un proyecto que apunta al crecimiento del club

La posibilidad de competir en Primera División durante 2028 representa uno de los grandes objetivos institucionales de San Lorenzo de Roldán, que busca darle continuidad al trabajo realizado durante los últimos años en sus divisiones inferiores.

La apuesta no solo apunta a dar un salto de categoría, sino también a generar un espacio para que los futbolistas formados en el club puedan continuar su carrera deportiva sin necesidad de abandonar la institución.