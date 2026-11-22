El próximo lunes feriado, llega una nueva edición de Play Park a San Jerónimo Sud, con una invitación abierta a todas las familias de la localidad y de las comunidades cercanas para compartir una jornada diferente, llena de entretenimiento y actividades para todas las edades.

La propuesta se desarrollará de 16 a 21 horas, en un predio de fácil acceso ubicado sobre Ruta Nacional 9 y el acceso a San Jerónimo Sud, frente a APREPA.

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer una feria de emprendedores y comercios locales, disfrutar de un patio gastronómico y encontrar un espacio de diversión para los más chicos con un gran parque de juegos inflables.

El ingreso al evento será gratuito, con previo registro. Mientras que el acceso al parque de juegos inflables tendrá un costo adicional. Play Park continúa recorriendo distintas localidades con una propuesta que busca generar espacios de encuentro, recreación y disfrute para las familias, promoviendo también la participación de emprendedores y comercios de cada comunidad.

Esta nueva edición llega a San Jerónimo Sud con el acompañamiento de la Comuna de San Jerónimo Sud, sumando una alternativa para disfrutar del feriado y compartir una tarde diferente cerca de casa.

Información del evento

Fecha: lunes 23 de noviembre.

Horario: de 16 a 21 h.

Lugar: Ruta Nacional 9 y acceso a San Jerónimo Sud (frente a APREPA).

Ingreso al evento: gratuito con registro previo obligatorio.

Acceso a los juegos inflables: con costo adicional.

Link para registrarse: https://playparkensanjeronimosud.eventbrite.com