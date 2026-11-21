¿Quién dijo que para tomarse un vermú hay que esperar al fin de semana? Con ese concepto bien claro, el bar Trinchera ubicado en José Hernández 309, en Roldán, inauguró un nuevo espacio sacando sus mesas a la vereda para disfrutar de las tardecitas de verano con novedades .

El lugar se convirtió ya en un espacio de encuentro en la ciudad y ahora amplía su propuesta con vermucito, cervezas bien frías, sánguches y tablitas para compartir. “Una mesa afuera, algo rico para picar, una charla que se estira y ese gustito de no tener apuro”, proponen.