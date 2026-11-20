El intendente de Roldán, Daniel Escalante, respondió con dureza al pedido del senador Armando Traferri para que Vialidad “evalúe” cambiar el diseño de la rotonda en el cruce de la A012 y la Ruta 9.

“José María Pedretti, aliado político del senador, fue intendente de Roldán durante 20 años y Traferri es senador desde 2011”, señaló el mandatario.

“Tuvieron 20 años en el municipio, hace 20 años están en el Senado y, durante varios de ellos, un gobierno nacional de su mismo signo político, el kirchnerismo. Pasaron de evaluación en evaluación y ese cruce quedó exactamente igual”, afirmó Escalante, y agregó: “Ahora que la Provincia trae una solución concreta, quieren seguir evaluando”.

El intendente destacó que el proyecto de la rotonda fue presentado a las vecinales y a las autoridades provinciales durante una reunión encabezada por él y por el presidente del Concejo Municipal, Carlos Manuel Alustiza, como resultado del trabajo de gestión de la Municipalidad y de la diputada provincial Silvana Di Stefano.

“A los vecinos no les sirve otro estudio. Les sirve que la obra se haga”, concluyó Escalante.