El senador Armando Traferri presentó el jueves un proyecto de comunicación para que la Dirección Provincial de Vialidad evalúe la posibilidad de modificar el diseño de la rotonda anunciada en la intersección de las Rutas Nacionales N° 9 y A012, en Roldán, y contemple la construcción de un intercambiador vial u otra solución de infraestructura a distinto nivel.

El objetivo es garantizar una circulación fluida y sin interrupciones, evitando las extensas filas de camiones que se generan durante la cosecha y resolviendo los inconvenientes derivados de la cercanía de ese cruce con las vías del Ferrocarril General Mitre.

El legislador recordó que la iniciativa recoge la inquietud de una parte de la comunidad de Roldán, que considera que la rotonda proyectada no sería la solución definitiva que los vecinos esperan. “Acompañamos la decisión de avanzar con una obra en un punto que arrastra un conflicto vial desde hace años, pero nuestra intención es que los equipos técnicos de Vialidad reciban esta inquietud y la evalúen antes de ejecutar los trabajos”, expresó el legislador sanlorencino.

Traferri enmarcó el pedido en el reciente traspaso de la A012 a la órbita provincial y en el intenso tránsito pesado que atraviesa al departamento. “Como lo hacemos habitualmente, buscamos escuchar todas las opiniones y promover los consensos necesarios para lograr el mejor proyecto posible”, concluyó.