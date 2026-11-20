La Fábrica, uno de los podcast #1 de Spotify, hace su cierre de año en Funes con un evento especial
Por primera vez, el exitoso podcast realizará un encuentro de su comunidad fuera de Buenos Aires. Será el viernes 27 de noviembre en Estancia Damfield, con entrevistas en vivo a destacadas figuras del deporte y del mundo empresarial.
La Fábrica del Podcast realizará el próximo viernes 27 de noviembre su evento de cierre de año en Estancia Damfield, en la ciudad de Funes.
El encuentro reunirá a integrantes de su comunidad, conformada por quienes siguen, miran y consumen los contenidos del podcast, y marcará un hito para el proyecto, ya que será la primera vez que se realice una actividad de estas características fuera de Buenos Aires.
La jornada comenzará a las 20:00 horas y contará con entrevistas en vivo a destacadas personalidades del deporte y del mundo empresarial.
Entre los invitados estarán Maxi Rodríguez, ídolo nacional, y Mauro Medina, referente del RUS MED Team, quienes participarán de un espacio dedicado al deporte.
Además, habrá un bloque de entrevistas con tres empresarios que ya pasaron por el podcast: Gabriel Fernández, de AFG; Lucas Argul, de Libus; y María de los Ángeles Milicic, de Milicic S.A.
La propuesta busca reunir a la comunidad en un espacio de encuentro, intercambio de experiencias y networking, manteniendo el espíritu que caracteriza a La Fábrica.
La convocatoria viene teniendo una excelente respuesta, con una gran cantidad de entradas vendidas y muy pocos lugares disponibles.
Las entradas incluyen una consumición durante el evento .
Quienes deseen participar todavía pueden adquirir sus entradas haciendo click acá
Información del evento
* Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2026.
* Horario: 20:00 horas.
* Lugar: Estancia Damfield, Funes, Santa Fe.
* Modalidad: Encuentro de comunidad, entrevistas en vivo y networking.
* Entradas: Cupos limitados.