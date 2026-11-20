La Fábrica del Podcast realizará el próximo viernes 27 de noviembre su evento de cierre de año en Estancia Damfield, en la ciudad de Funes.

El encuentro reunirá a integrantes de su comunidad, conformada por quienes siguen, miran y consumen los contenidos del podcast, y marcará un hito para el proyecto, ya que será la primera vez que se realice una actividad de estas características fuera de Buenos Aires.

La jornada comenzará a las 20:00 horas y contará con entrevistas en vivo a destacadas personalidades del deporte y del mundo empresarial.

Entre los invitados estarán Maxi Rodríguez, ídolo nacional, y Mauro Medina, referente del RUS MED Team, quienes participarán de un espacio dedicado al deporte.

Además, habrá un bloque de entrevistas con tres empresarios que ya pasaron por el podcast: Gabriel Fernández, de AFG; Lucas Argul, de Libus; y María de los Ángeles Milicic, de Milicic S.A.

La propuesta busca reunir a la comunidad en un espacio de encuentro, intercambio de experiencias y networking, manteniendo el espíritu que caracteriza a La Fábrica.

La convocatoria viene teniendo una excelente respuesta, con una gran cantidad de entradas vendidas y muy pocos lugares disponibles.

Las entradas incluyen una consumición durante el evento .

Quienes deseen participar todavía pueden adquirir sus entradas haciendo click acá

Información del evento

* Fecha: Viernes 27 de noviembre de 2026.

* Horario: 20:00 horas.

* Lugar: Estancia Damfield, Funes, Santa Fe.

* Modalidad: Encuentro de comunidad, entrevistas en vivo y networking.

* Entradas: Cupos limitados.