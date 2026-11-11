Centro Médico Veterinario redobla su apuesta en Roldán y abre su segunda sucursal

Centro Médico Veterinario (C.M.V.) continúa creciendo en Roldán y anunció la apertura de su segunda sucursal, ubicada en Catamarca 730. El lugar, que lleva más de una década dedicada al cuidado de la salud animal, apuesta a un nuevo espacio que permitirá ampliar los servicios y facilitar el acceso a la atención veterinaria para los vecinos de la ciudad y pueblos cercanos.

La principal novedad será la posibilidad de acceder a consultas clínicas generales sin turno previo, todos los días de la semana y con horario corrido. La atención se brindará de lunes a sábados, de 9 a 20:30 horas, mientras que los domingos y feriados las puertas permanecerán abiertas de 10 a 17 horas.

Esta modalidad busca responder a una necesidad cada vez más frecuente entre las familias: contar con un lugar donde atender a sus mascotas sin depender de turnos anticipados y con una mayor disponibilidad de horarios, tanto sea los días domingos como feriados.

Pero la apertura no se limita únicamente a la atención clínica. El nuevo establecimiento contará con profesionales especializados en cardiología, oftalmología, traumatología, oncología y gastroenterología, además de servicios de laboratorio, ecografías, radiología digital y endoscopias.

También ofrecerá cirugías de diferentes niveles de complejidad, internación, fisioterapia, rehabilitación y terapias alternativas. Las consultas con especialistas y los procedimientos específicos se realizarán mediante turnos programados.

Desde C.M.V. destacaron que uno de los pilares del proyecto es el trabajo interdisciplinario. La intención es que los profesionales puedan abordar cada caso de manera conjunta, utilizando distintas herramientas médicas y tecnológicas para ofrecer diagnósticos y tratamientos adecuados a las necesidades de cada animal.

En ese sentido, la institución también busca fortalecer el vínculo con veterinarios de Roldán y localidades vecinas, brindando la posibilidad de realizar derivaciones para estudios, tratamientos o intervenciones que requieran equipamiento y profesionales especializados.

La apertura de la segunda sucursal no modificará el funcionamiento de la sede de Tierra de Sueños 2, ubicada en avenida de las Libertades 1950, que continuará atendiendo mediante turnos programados y ofreciendo las distintas especialidades y servicios veterinarios.

Ambos establecimientos trabajarán de manera integrada, compartiendo profesionales, conocimientos y recursos para brindar una atención coordinada.

Con esta incorporación, C.M.V. consolida más de 10 años de trabajo en la ciudad y amplía su propuesta de atención veterinaria, en un contexto de crecimiento de Roldán y de mayor demanda de servicios destinados al bienestar de las mascotas.

Para consultas y turnos, los vecinos podrán comunicarse con la nueva sucursal de Catamarca 730 al WhatsApp 3416610633, o con la sede de Tierra de Sueños 2, en avenida de las Libertades 1950, al 3412255896. También podrán encontrar información a través de Instagram, en @centromedicoveterinariot