Corte de luz programado para este miércoles en distintos sectores de Roldán

Durante la jornada de este miércoles 11 de noviembre, distintos sectores de la ciudad de Roldán se verán afectados por un corte programado de energía eléctrica, debido a tareas de mantenimiento en la red de media tensión.

Según la información difundida por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), los trabajos se desarrollarán entre las 8 y las 14 horas y alcanzarán a los barrios Las Tardes y Alto Residencial, además del Parque Industrial, la Zona Industrial y los usuarios rurales ubicados en el sector norte de la ciudad.

Las tareas forman parte de las intervenciones programadas sobre la infraestructura eléctrica, con el objetivo de realizar el mantenimiento de las instalaciones.

Desde la empresa advirtieron que las actividades podrían suspenderse en caso de condiciones climáticas desfavorables, ya que su ejecución dependerá del estado del tiempo.

Asimismo, aclararon que el servicio podría restablecerse antes o después del horario anunciado, de acuerdo con el desarrollo de los trabajos.

Ante esta situación, se recomienda a los vecinos y usuarios de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante el período previsto para la interrupción del suministro.