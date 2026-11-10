El Enjambre inaugura un espacio diverso LGTBIQ+ para acompañar a jóvenes y familias

La ciudad de Roldán contará con un nuevo espacio destinado a promover la diversidad, la inclusión y el acompañamiento familiar. El próximo domingo 15 de noviembre, el Centro Cultural El Enjambre, ubicado en Salta y Rivadavia, será escenario de la inauguración del Espacio Diverso LGTBIQ+, una iniciativa que busca generar un lugar de encuentro, contención y escucha para jóvenes, adultos y sus familias.

Detrás del proyecto se encuentra Natalia González, madre de una adolescente trans, quien decidió transformar su experiencia personal en una propuesta colectiva para acompañar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

En diálogo con El Roldanense, González explicó cómo surgió la iniciativa: “El proyecto se me ocurrió cuando vine a vivir a Roldán, hace casi un año, y vi que no había ningún tipo de espacio seguro. Yo tengo una hija trans, una adolescente trans, y entonces se me ocurrió hacer un acompañamiento a toda la comunidad LGTBIQ+ y a las familias”.

La propuesta comenzó a tomar forma cuando Natalia compartió su idea con Fer, quien decidió acompañarla. Posteriormente, se contactaron con los responsables del Centro Cultural El Enjambre, quienes cedieron las instalaciones para llevar adelante las actividades.

Un espacio seguro para ser y sentirse acompañado

Uno de los principales objetivos del proyecto será ofrecer un entorno donde las personas puedan expresarse libremente, sin temor a ser juzgadas, y donde las familias encuentren herramientas para comprender y acompañar a sus seres queridos.

“La idea es poder acompañar a la comunidad, que tengan un lugar seguro donde estar y poder ser, sin ningún tipo de prejuicios, y acompañar a las familias, porque creo que tiene que ser transversal el acompañamiento”, expresó González.

En ese sentido, remarcó la importancia de trabajar no solamente con las personas de la comunidad LGTBIQ+, sino también con su entorno más cercano.

“Uno puede acompañar a una persona, pero si no abarcás también su entorno, termina siendo muy insuficiente. Hay muchas veces que el entorno no entiende, no acepta. Entonces la idea es poder acompañar para que acepten, para que la casa sea realmente un lugar seguro y no hostil”, sostuvo.

La historia de una madre que decidió ayudar a otras familias

La creación del espacio tiene una profunda historia personal. Natalia contó que su hija comenzó su transición de género a los cinco años y que, desde entonces, ambas atravesaron diferentes situaciones de incomprensión y dificultades en ámbitos familiares, sociales e institucionales.

“Nosotros venimos militando desde los cinco años de mi hija. Yo como mamá, una mamá que acompaña y que quiere lo mejor para su hija, y ella desde su cuerpo, desde todo. Porque tenés que luchar contra las instituciones, contra la sociedad, contra la misma familia y hemos pasado todo eso”, relató.

La impulsora del proyecto aseguró que su hija conoce la iniciativa, brindó su autorización y se mostró muy feliz con la posibilidad de que otras personas reciban acompañamiento.

“No me puedo quedar de brazos cruzados viendo cómo otros chicos, chicas, chiques pasan por situaciones que pasó mi hija. Me gustaría que no tengan que pasar por un montón de cosas que pasó mi hija”, manifestó.

Y agregó: “Si podemos cambiar una vida, una familia, ya es un montón. Ojalá que sean muchas más”.

Con el avance de la propuesta, otras personas comenzaron a sumarse para colaborar con la organización. Según adelantó González, también está prevista la participación de acompañantes terapéuticos, con el objetivo de fortalecer las herramientas de contención.

Cuándo será la inauguración y qué actividades habrá

La inauguración oficial del Espacio Diverso LGTBIQ+ se realizará el domingo 15 de noviembre, a partir de las 14 horas, en el Centro Cultural El Enjambre, ubicado en Salta y Rivadavia.

La jornada contará con una feria, música, servicio de buffet y cine debate, en una propuesta que busca reunir a vecinos y familias para compartir una tarde de encuentro e intercambio.

Además, el proyecto contempla encuentros los miércoles a las 17.30 y actividades los viernes a las 20 bajo la consigna “Abrazá la diversidad en tu familia”, con el objetivo de promover el respeto, la aceptación y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

Para obtener más información, las personas interesadas podrán comunicarse a los teléfonos 3413397473 y 3417527956.

Con esta iniciativa, El Enjambre sumará una nueva propuesta comunitaria en Roldán, destinada a construir redes de acompañamiento y generar espacios donde la diversidad pueda expresarse libremente.

“Ojalá podamos con esto hacer que el mundo sea más ameno”, concluyó Natalia González, sintetizando el espíritu de un proyecto que nació de su propia experiencia como madre y que ahora busca acompañar a muchas otras familias.