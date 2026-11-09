El M15 Roldán Future Pro vive su segunda jornada de clasificación con 16 partidos en cancha

La ciudad de Roldán continúa siendo protagonista del tenis internacional con el desarrollo del M15 Roldán Future Pro, un torneo perteneciente al circuito ITF World Tennis Tour que reúne a jóvenes talentos nacionales y extranjeros en las instalaciones del Centro Cosmopolita Unión y Progreso.

Este lunes 9 de noviembre se disputa la segunda jornada del cuadro de clasificación, con una programación de 16 partidos distribuidos en cuatro canchas, en una instancia decisiva para los jugadores que buscan avanzar al cuadro principal de la competencia.

La actividad comienza a las 9:30 y presenta enfrentamientos entre representantes argentinos y tenistas internacionales, entre ellos el japonés Pablo Mikito Mitoma y el italiano Vito Antonio Darderi.

En la Cancha Central, uno de los encuentros destacados tiene como protagonista al argentino Ivan Dreycopp, primer preclasificado de la etapa clasificatoria, quien se mide ante su compatriota Joseph Hernandez. También se presenta Tadeo Meneo, tercer favorito, frente al japonés Pablo Mikito Mitoma.

Por su parte, la Cancha 1 cuenta con la participación de Giovanni Branchetti, quinto preclasificado, y del italiano Vito Antonio Darderi, quien enfrenta al argentino Francisco Crosio.

La programación se completa con encuentros en las canchas 2 y 3, donde otros jóvenes talentos intentarán conseguir los resultados necesarios para continuar en carrera dentro del certamen.

El torneo representa una oportunidad para que Roldán reciba una competencia de carácter internacional, acercando a la comunidad la posibilidad de presenciar encuentros de tenis profesional y conocer a jugadores que buscan consolidarse dentro del circuito mundial.

Además de su importancia deportiva, el evento permite posicionar a la ciudad como sede de competencias internacionales, con la participación de deportistas de diferentes países.

La organización invita a vecinos, aficionados al tenis y medios de comunicación a acompañar esta segunda jornada de clasificación, que se desarrolla en el Centro Cosmopolita Unión y Progreso, ubicado en bulevar Pellegrini 342 de Roldán.

Con 16 partidos programados y varios de los principales favoritos en acción, el M15 Roldán Future Pro continúa su camino hacia la conformación del cuadro principal, en una semana que tiene al tenis internacional como uno de los grandes protagonistas de la agenda deportiva local.