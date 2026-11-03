CEVILS, Independiente de Roldán y Club Atlético San Jerónimo anunciaron una alianza estratégica

En un encuentro realizado en la sede de CEVILS, en Roldán, ante una importante concurrencia de autoridades, dirigentes deportivos, representantes institucionales, socios, deportistas y familias, se anunció una alianza estratégica entre CEVILS, el Club Atlético Independiente de Roldán y el Club Atlético San Jerónimo. La iniciativa permitirá integrar instalaciones, servicios y recursos de las tres instituciones, con un alcance inicial estimado en unas 1.200 familias.

La presentación contó con la presencia del intendente de Roldán, Daniel Escalante; la coordinadora de Deportes municipal, María Eugenia García; el funcionario provincial Luciano Jaeggi; los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo; y la presidenta comunal de San Jerónimo Sud, Ana Belén Olmos. También se recibieron adhesiones de la diputada provincial Silvana Di Stefano y del senador provincial Armando Traferri.

Los protagonistas de la presentación fueron los presidentes de las tres entidades: Leonardo Schwank, por CEVILS; Luis Callet Bois, por el Club Atlético Independiente de Roldán; y Andrés Monticelli, por el Club Atlético San Jerónimo, quienes hicieron uso de la palabra y destacaron la importancia de avanzar en un proyecto de cooperación institucional que permita ampliar las posibilidades de desarrollo deportivo en la región.

Durante su discurso, Schwank explicó que la propuesta surgió de las conversaciones mantenidas entre las instituciones y de la convicción de que el trabajo conjunto permite alcanzar objetivos que serían más difíciles de conseguir individualmente.

“No estamos fusionando instituciones. Estamos integrando oportunidades”, expresó el presidente de CEVILS, quien remarcó que cada entidad conservará su identidad, autonomía y conducción.

El acuerdo contempla que los socios de los tres clubes, siempre que tengan sus cuotas sociales al día y de acuerdo con las condiciones que se establezcan, puedan acceder a instalaciones y beneficios compartidos. Entre ellos se encuentran la pileta de natación, tenis, fútbol, hockey, vóley, gimnasio, quinchos, espacios recreativos, servicios médicos, rehabilitación, gastronomía y salón de fiestas. Aquellos servicios que tengan un costo específico mantendrán sus respectivos aranceles.

En cuanto a los aportes de cada institución, CEVILS pondrá a disposición su experiencia en formación deportiva, metodología, capacitación, medicina deportiva, rehabilitación y gestión de servicios. Independiente contribuirá con su estructura, disciplinas y desarrollo deportivo, especialmente en el fútbol formativo. Por su parte, San Jerónimo sumará sus instalaciones, experiencia y vinculación con el desarrollo federativo y competitivo del fútbol.

La integración también contempla la conformación de una mesa de trabajo integrada por dos representantes de cada institución, que se reunirá periódicamente para coordinar acciones, evaluar proyectos y avanzar en la implementación de los beneficios acordados.

Entre las iniciativas proyectadas se encuentra el desarrollo de una cancha profesional de beach vóley, destinada a entrenamientos, pretemporadas y distintas actividades deportivas.

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Durante la jornada también se presentaron otros proyectos vinculados al crecimiento institucional de CEVILS.

Uno de ellos fue FORZA Sport Medicine, un centro que integrará consultorios médicos, rehabilitación, gimnasio profesional y servicios vinculados con la medicina deportiva y el alto rendimiento. El proyecto cuenta con la participación del doctor Sergio Manrique como socio y director médico.

También se anunció el desarrollo del Área Académica CEVILS, que estará a cargo del profesor Elio Gogga y tendrá como objetivo impulsar cursos, capacitaciones y propuestas de formación destinadas a deportistas, entrenadores y profesionales. La iniciativa busca compartir y profundizar el Método CEVILS, un modelo propio de desarrollo deportivo que la institución plasmó en un libro y que constituye la base de su trabajo profesional.

En materia de infraestructura, la institución informó sobre la reorganización de sus espacios de entrenamiento, con la incorporación de dos nuevas sedes ubicadas en Corrientes 1041 y San Luis 1043, que actualmente se encuentran en proceso de acondicionamiento.