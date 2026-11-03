Nuestro Romance llega a Funes: la banda del momento será parte del Festival de Vinos en Estancia Damfield

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las citas más esperadas de diciembre. Estancia Damfield, junto a Tommy Muñoz y La Vinoteca Arlequín, prepara una jornada especial que reunirá a amantes del vino, la música y las experiencias en un entorno único.

El encuentro comenzará a las 19:30 h con el Festival de Vinos, una propuesta que reunirá a más de 60 bodegas para descubrir y degustar. Los asistentes podrán disfrutar de vinos, vermuts, gin, aperitivos y cervezas, con copa de degustación incluida, además de una propuesta gastronómica especialmente pensada para acompañar la noche.

Uno de los grandes atractivos será la presentación en vivo de Nuestro Romance, la banda que conquista escenarios con su repertorio de clásicos que todos conocemos y cantamos. Una invitación a disfrutar de la música, compartir y vivir una noche diferente.

Pero la celebración no termina ahí. Desde las 23 h y hasta las 4 de la madrugada, llegará LA TM, el reconocido formato de fiesta de Tommy Muñoz, que tomará la posta para extender la noche y cerrar el encuentro a puro baile.

La propuesta contempla dos alternativas de entradas: una opción que incluye el Festival de Vinos y el acceso al after LA TM, y otra para quienes quieran sumarse directamente a la fiesta desde las 23 h.

Vino, gastronomía, música en vivo y fiesta. Una combinación para disfrutar con amigos y despedir el año de una manera especial.

Domingo 6 de diciembre | Estancia Damfield | Funes, Santa Fe.

Las entradas ya se encuentran a la venta.

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