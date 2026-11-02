El ministro Puccini habló sobre la rotonda en el cruce de la A012 y la 9: «Es una de las prioridades»

En medio de su recorrida por la obra del Gasoducto Gran Rosario en Roldán, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se refirió a la construcción de una rotonda en el cruce de rutas 9 y A012.

«Es importante para la ciudad, está en la agenda y es una de las prioridades. La ruta es intransitable y ojalá que las obras se pongan en marcha lo antes posible, esa es la decisión del gobernador», dijo a El Roldanense, sin mencionar una fecha estipulada para el comienzo de los trabajos.

También mencionó que las mejoras en la A012 incluirán la iluminación en sectores estratégicos de la traza. «Son inversiones importantes para la Provincia. Al hacernos cargo trajimos un problema para darle una solución», señaló.