Gasoducto Gran Rosario: hubo recorrida por la obra en Roldán y anuncios importantes

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la empresa Enerfe, reactivó y aceleró la construcción del Gasoducto Rosario Oeste (Gran Rosario), una infraestructura energética clave que se encontraba paralizada desde 2023 por el corte de los aportes comprometidos por el Gobierno Nacional. Con una inversión total de obra proyectada en 26.313.322.791 pesos financiada con recursos provinciales, los trabajos alcanzaron una certificación del 80,47 % de avance físico y significarán una vez concluidos que unas 3700 viviendas de Roldán (entre muchas otras de toda la región), accedan al gas natural.

Este lunes el ministro de de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, recorrió junto al intendente Daniel Escalante y otros funcionarios parte de la obra que tiene lugar en Roldán y que significará un beneficio para unos 3700 hogares locales que accederán al gas natural pero también para el sector productivo, logrando un impulso positivo para la radicación de más industrias en la ciudad.

“Es una obra muy importante. Estamos otra vez en un lugar donde por fin se empieza a visualizar el fin de una obra que empezó hace tiempo, donde Nación iba a hacer obras aquí que jamás se culminaron. Hoy tenemos la decisión política del gobernador, el Ministerio y Litoral Gas para poner fin a algo tan importante como es la matriz energética de la ciudad y la provincia”, destacó Escalante.

“Esta obra nos va a dar una matriz energética importante al gran Rosario y a la ciudad. Va a potenciar a Roldán, no solo para el consumidor hogareño sino también para la producción. Tendremos más capacidad en el área industrial y eso permitirá que se radiquen más empresas que generen más empleo y valor agregado. Lo público y lo privado vienen a terminar de una vez por todas con todo lo que nos versearon y mintieron”, sumó el intendente.

Por su parte, Puccini puso como fecha probable de finalización de obras al mes de abril y destacó: “No hay provincia en el país que esté construyendo más de 700 kilómetros de gasoductos en todo su territorio”.

El proyecto presentaba un estado de parálisis al inicio de la actual gestión, habiendo sido recibido con un avance del 48,31 % tras reiterados incumplimientos de Nación iniciados en 2022. Ante esa situación, el Ejecutivo santafesino concretó en diciembre de 2024 un acuerdo con Litoral Gas y formalizó en enero de 2025 la renegociación contractual para asumir el financiamiento integral de la obra. A la fecha, la Provincia ya efectivizó pagos por 17.030.115.972 pesos, garantizando la continuidad de los trabajos en territorio.

La obra contempla más de 38 kilómetros de extensión total de red, distribuidos en 35.555 metros de ramales principales y 3.295 metros de redes de distribución. Su puesta en marcha sumará un cuarto ingreso al sistema de gas de Rosario y brindará un mayor caudal a la red existente en toda la región, beneficiando de manera directa a 84.550 viviendas, 3.382 pymes e instituciones, y 70 grandes industrias.

El tendido asegurará suministro domiciliario e industrial en Rosario (con 61.688 viviendas alcanzadas), Funes (12.500), Roldán (3.700) e Ibarlucea (3.830). Asimismo, generará mayor factibilidad técnica para futuras conexiones y ampliaciones del servicio en las localidades de Soldini (202 hogares), Granadero Baigorria (1.340) y Capitán Bermúdez (1.290), apuntalando el desarrollo económico y la calidad de vida de todo el cordón metropolitano.