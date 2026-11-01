Roldán: el SAMCo realizará un taller gratuito sobre lactancia materna y prevención del cáncer de mama

El próximo lunes 2 de noviembre, a las 10:30 horas, el SAMCo de Roldán llevará adelante un taller gratuito sobre lactancia materna, con el objetivo de informar, concientizar y acompañar a las mujeres durante las diferentes etapas de la maternidad.

La actividad se desarrollará en el marco de las acciones de prevención del cáncer de mama impulsadas durante Octubre Rosa, destacando los beneficios que ofrece la lactancia materna tanto para los bebés como para las madres, entre ellos, la reducción del riesgo de desarrollar esta enfermedad.

La charla estará a cargo de la Puericultora, Ofelia López (@ofelia.doulaypueri), junto al equipo interdisciplinario de salud del SAMCo, integrado por profesionales pediatría, obstetricia y ginecología, quienes brindarán información y responderán consultas de las asistentes.

Además, desde la institución recordaron que el SAMCo de Roldán cuenta con un servicio gratuito de puericultura, destinado a acompañar a las madres desde el inicio de la lactancia, durante su desarrollo y hasta el momento del destete.

Por otra parte, también se encuentran disponibles los talleres de preparación para la maternidad, que se realizan todos los martes a las 18:30 horas. Estos encuentros abordan diferentes aspectos del embarazo, el parto, la maternidad y la lactancia.

Finalmente, desde el equipo de salud invitaron a todas las mujeres y familias interesadas a participar de esta jornada abierta y gratuita, que contará con sorteos y pequeños obsequios para las asistentes.